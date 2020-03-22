Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

В торгово-развлекательном центре Palacio de Hielo в столице Испании будет оборудован временный морг для умерших от коронавируса, так как мадридские похоронные бюро слишком загружены. Торговый центр, в котором находится каток площадью до 2000 квадратных метров, размещён недалеко от временного полевого госпиталя. Сейчас торговые центры в Мадриде закрыты для посетителей.

Первый зараженный коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, после этого количество инфицированных резко выросло, после попадания в страну вирусоносителей из Италии. Сейчас в Испании свыше 30000 больных, из них более 2000 скончались. Абсолютное большинство из них - в Мадриде, пишет ТАСС. В Испании с 14 марта введён режим так называемой повышенной готовности, предполагающий ограничение на передвижения жителей.