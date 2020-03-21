Доктор Мясников: Италия и Китай упустили время с карантином

Сегодня, 19:32

Анна Лисова

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Доктор Мясников: Италия и Китай упустили время с карантином

Италия и Китай упустили время с введением жестких карантинных мер, считает главврач ГКБ Александр Мясников. Анализируя темпы распространения коронавируса в этих странах, Мясников отметил, что в Италии вводили карантинные меры слишком осторожно. И пока ограничения набрали силу, прошло несколько недель. А за этот период больных стало больше, нежели доступных реанимационных палат, пишет «Красная весна».

«В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», — отметил Мясников.

По мнению врача, итальянским властям следовало бы действовать сразу более жестко. Итальянцы продолжали ходить в гости, выходили на улицу прогуляться и в итоге коронавирус начал распространяться слишком быстро, чтобы взять ситуацию под контроль.

В России же, подчеркнул Мясников, все пневмонии и ОРЗ на контроле. Поэтому как только у человека появляются признаки заболевания, его либо госпитализируют, либо отправляют лечиться домой. И это эффективно, ведь больные не гуляют по улицам и не распространяют инфекцию.

Комментируя ситуацию в целом, Мясников отметил, что инфекции такого характера лечат не врачи — «с такими инфекциями надо бороться организаторам здравоохранения вкупе с властями».

Поэтому крайне важно не только обеспечить пациентов лечением, но и добиться того, чтобы инфекция не распространялась по стране слишком быстро.

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