Италия просит военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 16:29

Ольга Громова

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Италия просит военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии обратилось к США с просьбой о предоставлении помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом со ссылкой на свои источники информации сообщил телеканал CNN. Особенно подчеркивается, что о помощи Италия запросила по военной линии. Запрос исходил от министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини и адресовался главе Пентагона Марку Эсперу.

Официальный Рим полагает особые надежды на то, что американские военные поделятся с Италией защитными масками и аппаратами искусственной вентиляции легких. Военнослужащих ВВС США хотят расквартировать на территории страны, чтобы они оказали посильную помощь при развертывании полевых госпиталей.

Эспер ранее выступил с заявлением, что маски и аппараты искусственной вентиляции легких, которые имеются на американских военных складах, будут доступны для гражданских лиц. Речь при этом шла о людях, которые находятся на территории Штатов. Американские военные при этом запланировали развернуть полевые госпитали в своей стране, где уровень распространения коронавируса сейчас один из самых высоких.

Ранее в Италию прибыла группа российских военных специалистов, а также оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекционных мероприятий.

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