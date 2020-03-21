Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Столицу Хорватии потрясло в буквальном смысле — случилось землетрясение, крупнейшее за полтора столетия. Так охарактеризовал премьер Хорватии Пленкович масштабы бедствия. Амплитуда колебаний достигала 5,3 балла. После основного землетрясения пришли еще несколько афтершоков. Эпицентр находился в нескольких километрах на север от города, на глубине 10 км.

Вместе с тем, о большом количестве жертв не сообщается. Предварительно, серьезно пострадал один человек, из-под развалин здания в Загребе его извлекли спасатели, сейчас он в реанимации, состояние тяжелое, сообщает Лента. Спасатели и армейцы приступают к ликвидации последствий. Материальный ущерб пока не оценивался, но по крайней мере некоторые районы города остаются без электричества.