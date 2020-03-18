Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

Шведский журналист Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон опубликовал в издании Aftonbladet статью, в которой назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага». Ханссон описал в статье события, которые разворачиваются на глазах людей всего мира, назвав это ранее невиданным экспериментом.

Как отмечает журналист, ограничительные меры спасут жизни десятков тысяч людей, но обрушат мировую экономику.

«Пока мы можем лишь сидеть в своей добровольной изоляции и смотреть, как наши экономики идут к краху семимильными шагами», - пишет журналист.

Из-за пандемии без работы могут остаться миллионы людей по всему миру, отмечает автор статьи.

Он предполагает, что тысячи предприятий могут исчезнуть вместе с отраслями. Ханссона настораживает неизвестность в отношении сроков пандемии, пишет ИноСМИ .

Напомним, что эпидемия началась в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал продуктовый рынок города Ухань.

На сегодняшний день инфекцией заразились более 246 тысяч человек по всему миру, более 10 тысяч умерли, 86 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 199 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из-за рубежа. По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса может продлиться два года. Он считает, что заболевание будет распространяться волнами.