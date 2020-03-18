Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

Сегодня, 17:10

Александр Зуев

0

Image 16+
Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

Шведский журналист Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон опубликовал в издании Aftonbladet статью, в которой назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага». Ханссон описал в статье события, которые разворачиваются на глазах людей всего мира, назвав это ранее невиданным экспериментом. 

Как отмечает журналист, ограничительные меры спасут жизни десятков тысяч людей, но обрушат мировую экономику. 

«Пока мы можем лишь сидеть в своей добровольной изоляции и смотреть, как наши экономики идут к краху семимильными шагами», - пишет журналист. 

Из-за пандемии без работы могут остаться миллионы людей по всему миру, отмечает автор статьи.  

Он предполагает, что тысячи предприятий могут исчезнуть вместе с отраслями. Ханссона настораживает неизвестность в отношении сроков пандемии, пишет ИноСМИ

Напомним, что эпидемия началась в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал продуктовый рынок города Ухань. 

На сегодняшний день инфекцией заразились более 246 тысяч человек по всему миру, более 10 тысяч умерли, 86 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 199 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из-за рубежа. По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса может продлиться два года. Он считает, что заболевание будет распространяться волнами.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

Сегодня, 17:10

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

Сегодня, 14:05

В Австралии воруют бумагу и мыло из общественных туалетов

Сегодня, 12:19

Экипажи крупнейших кораблей и авианосцев ВМС США оказались заражены коронавирусом COVID-19

Сегодня, 10:25

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа

Сегодня, 08:00

В Сирии нашли место гибели российского летчика Романа Филипова

Вчера, 17:11

Коронавирус COVID-19 в Китае: 0 новых случаев

Вчера, 11:06

Франция сравнила смертность от гриппа и коронавируса

Вчера, 06:22

Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

18-03-2020, 18:19

«Лучше просроченная маска, чем ее отсутствие»: врач из Италии дала дельный совет по защите

18-03-2020, 16:23

Минздрав Франции назвал препараты, опасные при коронавирусе

16-03-2020, 18:09

В Китае рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

16-03-2020, 18:08

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

14-03-2020, 22:20

В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусной инфекцией

14-03-2020, 17:32

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

14-03-2020, 12:55

В Еврокомиссии считают, что остановить коронавирус уже невозможно

13-03-2020, 20:12

Жена Александра Овечкина рассказала о дефиците продуктов в США из-за коронавируса

13-03-2020, 11:17

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

12-03-2020, 08:43

ВОЗ объявила мировую пандемию в связи с коронавирусом

11-03-2020, 19:58

Трамп отменит налог на зарплату американцев, чтобы стимулировать экономику

11-03-2020, 16:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров