В Австралии воруют бумагу и мыло из общественных туалетов

Daily Mail сообщает, что в Австралии из общественных туалетов начали воровать туалетную бумагу и мыло для рук, пишет газета «Известия ».

Известно о том, что воры обчистили более чем 100 общественных туалетов в восточном районе Гиппсленда (штат Виктория). Местный чиновник отметил, что такая ситуация разочаровывает, но бороться с подобным сложно, поскольку невозможно установить систему наблюдения в каждом туалете. На фоне пандемии коронавируса криминогенная ситуация ухудшается и в Лондоне. Там стали чаще происходить нападения на супермаркеты. К тому же из-за большого ажиотажа на продукты нередко в магазинах устраивают драки сами покупатели.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. За несколько месяцев коронавирус распространился по всему миру. На 20 марта уже известно о около 244 тыс. случаях заражения, из которых 10 тыс. завершились летально.