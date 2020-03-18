Экипажи крупнейших кораблей и авианосцев ВМС США оказались заражены коронавирусом COVID-19

Новый вид коронавируса атаковал крупнейшие суда и авианосцы ВМС США. Об этом сообщает Avia.pro со ссылкой на данные западных новостных агентств.

По состоянию на сегодня имеются официальные подтверждения многочисленных заражений коронавирусной инфекцией членов экипажа, по крайней мере, трех кораблей ВМС США. Это «USS Boxer», «USS Ralph Johnson» и «USS Coronado». Издание сообщает, что неофициальные данные свидетельствуют о том, что коронавирус проник и на два атомных авианосца. Взирая на это, суда на несколько месяцев автоматически выходят из строя.





На борту авианосца «Dwight D Eisenhower», который в данный момент находится на Ближнем Востоке, находится не менее двух человек с коронавирусом. Предположительно, что военнослужащие подхватили коронавирус во время пребывания в одном из европейских портов.

С учетом того, что на судах нет условий для лечения COVID-19, ситуация оценивается как крайне тяжелая.

В данной ситуации членам экипажа не остается ничего другого, как прибегнуть к таким непопулярным мерам, как изоляция и карантин. Но их может оказаться недостаточно, поскольку, как показала практика, в стесненных условиях коронавирусная инфекция распространяется очень быстро. В Минобороны США пока что не комментирует ситуацию с распространением коронавируса на борту американских авианосцев.