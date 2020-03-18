Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа

У князя Монако Альбер II первым среди лидеров государств диагностировали коронавирус. Это подтвердили в информационном бюллетене, изданном княжеским дворцом.

Его Высочество сдал анализы несколько дней назад, и они оказались положительными. Вместе с тем, состояние его здоровья не вызывает опасений, уверяют во дворце. Князь наблюдается у личного врача. Он продолжает выполнять свои должностные обязанности, поддерживает постоянный контакт с правительством и помощниками.

Князь обратился к населению Монако с призывом соблюдать карантин, и сокращать до минимума контакты. Только соблюдение определенных правил заставит коронавирус отступить, говорится в бюллетене, сообщает РИА Новости. Правительство будет далее регулярно публиковать информацию о состоянии здоровья князя. Монарху 62 года, поэтому он входит в группу риска по коронавирусу.