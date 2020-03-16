В Сирии нашли место гибели российского летчика Романа Филипова

Российские журналисты идентифицировали место гибели летчика ВВС РФ в Идлибе. Журналисты сверили множество видео с картой, и опросили свидетелей. Ориентиром был большой камень, запечатленный на видео.

Россия возбудила дело по факту убийства своего гражданина. В убийстве обвиняются сирийские террористы. Как сообщала ранее "Новая газета", трое обвиняемых боевиков, которые являются родственниками, живут в деревне возле границы с Турцией. Они пожаловались, что поскольку против них выдвинуты обвинения на международном уровне, то они не могут покинуть Сирию, и не смогут официально работать.

Российский летчик Филипов трагически погиб 3.02.2018 г., пишет Лента. Военные формирования в Идлибе сбили российский самолет СУ-25. Майор успел вовремя отреагировать, катапультировался из самолёта, после приземления принял бой с пистолетом, его тяжело ранили. Увидев, что к нему приближаются террористы, Филипов подорвал себя гранатой. Ему было посмертно присвоено звание Героя России.