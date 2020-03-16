Коронавирус COVID-19 в Китае: 0 новых случаев

В Китае за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. По статистике - зеро. Радостные новости сообщила сегодня, 19 марта, Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Отмечается, что в последние дни новые случаи заражения были зафиксированы только у тех китайцев, которые побывали за рубежом. Таких больных, которые завезли коронавирус, сейчас насчитывается 34.

Напомним, о вспышке нового заболевания Китай проинформировал 31 декабря минувшего года. За несколько месяцев в этой стране заразились 80 928 человек, погибли 3245 китайцев.

В данный момент эпидемия накрыла страны Европы. Ежедневно медики выявляют тысячи новых случаев заражения. Наихудшая эпидемиологическая обстановка в Италии - за прошедшие сутки от нового коронавируса там умерли 475 человек.

Всего же пандемия охватила 160 стран мира. Заражены новым заболеванием свыше 200 тысяч человек, скончались более 8 тысяч.

В РФ на данный момент насчитывается 147 зараженных. Жертв, к счастью, нет. По информации Роспотребнадзора, более 133 тысячи анализов на наличие коронавируса взяли за последнее время врачи.