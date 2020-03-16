Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

Вчера, 18:19

Сергей Кузнецов

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Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

СМИ подсчитали, сколько еды и гигиенических принадлежностей нужно купить на время карантина в разных странах. Первым вопросом стало использование туалетной бумаги: оказалось, что в США туалетной бумагу используют 141 рулон в год, в Германии - 134 рулона, в Великобритании 137. А, например, во Франции и Италии по 70, в то время как в Бразилии — всего 38 рулонов год.

Усредненные данные гастроэнтерологов говорят, что человек ходит в туалет в среднем 1,7 раза в день, женщины чаще, мужчины реже. В российских условиях разумным было считать, что женщине требуется один рулон туалетной бумаги в неделю, а мужчине полтора. Таким образом, средней семье понадобится 6 рулонов для двухнедельного карантина.

МЧС Германии опубликовало рекомендованный список припасов, которые нужно иметь дома. Список рассчитан на 10 дней. В МЧС считают, что жителям Германии должно хватить 28 л питьевой воды на все время. Что касается еды, то нужно по 5 кг хлеба, макарон и риса, столько же картофеля, а также 5,5 кг овощей, 3,5 кг фруктов, 5 л молока (или молочных продуктов). В списке также 2,1 кг мяса (или рыбы, или яиц) и бутылка 0,5 л растительного масла. Все расчеты приведены для одного человека.

По расчётам российского МЧС, которые приводит "Фонтанка", россиянам требуется воды 2,5-5 литров на каждый день двухнедельного карантина. Желательно купить печенье или крекеры в достаточно большом объеме — чуть более 5 кг. Понадобятся мясные и рыбные консервы (около 2 кг), а также килограмм сгущенного молока, около килограмма сахара и 0,5 кг животного масла. Рекомендуемая норма МЧС (в расчете на 1 день) по крупам и макаронам составляет 560 грамм/день. Овощных консервов понадобится 6,5 кг на все время (плодовых консервов 1,4 кг). Не лишним будет купить чай, а так как список "рекомендованный", то в него входят также пряности и шоколад.

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Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

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