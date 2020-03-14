Минздрав Франции назвал препараты, опасные при коронавирусе

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объяснил, какие препараты могут быть опасны при коронавирусе.
В своем Twitter он написал, что прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе. Речь идет об ибупрофене и кортизоне. Они, по его словам, только осложняют течение болезни. Высокую температуру при коронавирусе Веран рекомендовал сбивать парацетамолом, пишет Лента.Ру.
«Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом», — подчеркнул Веран.
На минувшей неделе председатель Европейского парламента Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Он подчеркнул, что настолько «драматичного кризиса» Европа не знала со времен окончания Второй мировой войны.
По его мнению, ни одно европейское государство не смогло бы справиться с этой ситуацией самостоятельно. Евросоюз, по его словам, наконец-то принял пакет мер по борьбе с пандемией и противодействию ее влияния на экономику.
Отметим, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. 16 марта стало известно, что во всем мире уже зафиксировано свыше 169 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Выздороветь удалось 77,2 тыс. человек, тогда как более 6,5 тыс. случаев заражения закончились летально.
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