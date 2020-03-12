В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусной инфекцией

В Норвегии уже более 900 зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последний день их стало больше на 157 человек. В среднем пациенту - 46 лет, около двух третей - мужчины.

Реагируя на ситуацию, министерство иностранных дел дало рекомендацию гражданам не покидать страну без крайней надобности, а тем кто уже находится за границей, предписано возвращаться домой по мере возможности, пишет ТАСС.

Два дня назад в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса. Пациент был госпитализирован в феврале. Норвегия закрыла все образовательные учреждения, включая детские сады. Все граждане, вернувшиеся из стран за пределами Скандинавии, должны не менее двух недель оставаться дома.