В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусной инфекцией

Сегодня, 17:32

Сергей Кузнецов

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В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусной инфекцией

В Норвегии уже более 900 зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последний день их стало больше на 157 человек. В среднем пациенту - 46 лет, около двух третей - мужчины. 

Реагируя на ситуацию, министерство иностранных дел дало рекомендацию гражданам не покидать страну без крайней надобности, а тем кто уже находится за границей, предписано возвращаться домой по мере возможности, пишет ТАСС. 

Два дня назад в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса. Пациент был госпитализирован в феврале. Норвегия закрыла все образовательные учреждения, включая детские сады. Все граждане, вернувшиеся из стран за пределами Скандинавии, должны не менее двух недель оставаться дома.

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