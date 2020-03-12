Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Первая смерть от коронавируса на Украине, ограничение Россией полетов в Европу, выявление заболевания у новорожденного - вся самая актуальная информация о COVID-19 на сегодня, 14 марта 2020 года, собрана корреспондентом «Что происходит?».

Обратимся к статистике, а она совершено нерадостная. По данным SCMP, количество зараженных уже перевалило за 141 тысячу человек. В ВОЗ сообщают, что количество заразившихся за пределами Китая уже составило 51 767 человек. За сутки в мире зафиксировано 7488 новых случаев заражения, скончались 335 человек.

Всего новый коронавирус унес жизни 5399 людей.

в данный момент болезнь распространилась на все обитаемые континенты. Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира.

11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России. Общее число зараженных в стране достигло 45. Из них 42 - граждане России, два китайца, а также один итальянец. Отдельно обратим внимание на то, что коронавирус в РФ был выявлен уже у второго ребенка, а также у подростка.

В связи с быстрым распространением заболевания в Москве и Подмосковье введено свободное посещение школы, сообщает РБК.

Помимо этого, с 6 марта РФ ограничивает полеты в страны Европы, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в столицы стран ЕС. Также пока не отменены чартерные рейсы.

Между тем в Великобритании коронавирус был выявлен у новорожденного ребенка и у его матери. Ученые пока затрудняются ответить на вопрос и не знают, заразился он в утробе либо же при рождении.



