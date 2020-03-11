В Еврокомиссии считают, что остановить коронавирус уже невозможно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе уже невозможно.

По её словам, это сильнейший шок для экономики Европы, но долговременного ущерба, из-за стремительного распространения, быть не должно.

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что сейчас никто не в состоянии остановить вспышку коронавируса, но скорость распространения COVID-19 всё же можно снизить. Для этого необходимо лишь замедлить экономику Евросоюза, передаёт её слова агентство ТАСС.

Еврокомиссия, как отметила её глава на брифинге в Брюсселе, максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса.

По последним данным, COVID-19 уже заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

Первая смерть от пневмонии, которую вызывает коронавирус, сегодня была зарегистрирована на Украине.

Напомним, о вспышке нового коронавируса в городе Ухань Китай проинформировал ВОЗ 31 декабря минувшего года. Тогда шла речь о 27 заразившихся. Сейчас ситуация с распространением заболевания в Китае нормализовалась, но вызывает опасения Италия. Страна на карантине, госпитали переполнены, банально не хватает лекарств. Китай уже заявил о том, что поможет Италии лекарствами, которые ещё совсем недавно присылали в качестве помощи ему.