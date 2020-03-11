Жена Александра Овечкина рассказала о дефиците продуктов в США из-за коронавируса

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия рассказала, что в США в супермаркетах наблюдается дефицит продуктов.

По ее словам, тяжелая ситуация возникла из-за эпидемии коронавируса. Американцы скупают активно консервы и макаронные изделия. На прилавках магазинов уже почти не осталось туалетной бумаги. Поэтому закупаться она приехала в русский магазин, где продуктов достаточно.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала она подписчикам в Instagram.

Жена звезды НХЛ отмечает, сейчас среди американцев паника, и с каждым днем она нарастает. По ее словам, в магазинах уже невозможно купить антибактериальные салфетки или жидкости.

Стоит отметить, что НХЛ решила приостановить регулярный чемпионат. Это произошло после того, как у одного из игроков клуба НБА был обнаружен коронавирус. Чтобы не превратить спортивные игры в источник распространения нового коронавируса, организаторы НХЛ решили пока не проводить регулярный чемпионат.