ВОЗ объявила мировую пандемию в связи с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом объявил, что ВОЗ вынуждена охарактеризовать ситуацию с коронавирусом как пандемию.
Об этом он сказал на конференции в Швейцарии (Интерфакс).
Позже уточнили, что из 8 зарегистрированных случаев, в Москве их 6, и в Московской области - 2. Все заболевшие недавно побывали в Италии, европейском "центре" коронавируса. Они госпитализированы в изолированные боксы. Результаты лабораторного обследования подтверждают, что они заболели именно этой болезнью.
Позже уточнили, что один из изолированных, ребенок, является клинически здоровым, но является носителем вируса. Об этом рассказали в оперативном штабе мэрии Москвы. Таким образом, в Москве количество заболевших достигло 15. Двое из них заболели после контакта с инфицированными, находясь в России.
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