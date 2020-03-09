ВОЗ объявила мировую пандемию в связи с коронавирусом

Сегодня, 19:58

Сергей Кузнецов

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ВОЗ объявила мировую пандемию в связи с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом объявил, что ВОЗ вынуждена охарактеризовать ситуацию с коронавирусом как пандемию.

Об этом он сказал на конференции в Швейцарии (Интерфакс).

ВОЗ считает, что в ближайшем будущем будет количество летальных случаев увеличится в странах, наиболее сильно затронутых коронавирусом.
Утром СМИ сообщили, что в РФ за последний день было зафиксировано 8 случаев инфицирования.

Позже уточнили, что из 8 зарегистрированных случаев, в Москве их 6, и в Московской области - 2. Все заболевшие недавно побывали в Италии, европейском "центре" коронавируса. Они госпитализированы в изолированные боксы. Результаты лабораторного обследования подтверждают, что они заболели именно этой болезнью.

Позже уточнили, что один из изолированных, ребенок, является клинически здоровым, но является носителем вируса. Об этом рассказали в оперативном штабе мэрии Москвы. Таким образом, в Москве количество заболевших достигло 15. Двое из них заболели после контакта с инфицированными, находясь в России.

Вчера появились данные, что коронавирус может принимать хроническую форму. Ученые сделали такой вывод, поскольку наблюдали много случаев повторного инфицирования людей, которые уже переболели.
Позавчера в ВОЗ заявляли, что пандемия все более реальна, но при этом указал, что мир имеет все инструменты для контроля. 
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