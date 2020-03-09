Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 11 марта

Коронавирус с потеплением не проходит и становится все более агрессивным. По состоянию на первую половину дня 11 марта количество подтвержденных случаев нового коронавируса превысило 118 тысяч. От пневмонии, вызванной вирусом, умерли уже 4284 человек.

Сейчас коронавирус особо свирепствует за пределами материкового Китая. Наиболее сложная обстановка в Италии. Там количество заразившихся превысило 10 тысяч человек. Covid-19 унес в стране жизни 631 человека.

По состоянию на текущий момент Италия продолжает оставаться главным очагом Covid-19 не только в Европе. Страна практически полностью ушла на карантин. Итальянцы вынуждены сидеть дома, перемещение разрешено исключительно по семейным либо медицинским обстоятельствам. В виду этого авиакомпании отменяют рейсы. Футбольные матчи в стране, которые раньше проходили при пустых трибунах, вообще отменены.

В Китае и Южной Корее за последние несколько дней наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Еще одним крупным очагом Covid-19 продолжает оставаться Иран. Заболевание унесло жизни 291 человека. Количество заразившихся превысило 8 тысяч человек.

Что же касается Старого Света, после Италии наибольшее количество зараженных во Франции (1 784), Испании (1 695) и Германии (1 565).

В Швейцарии зарегистрирован 491 случай, в Норвегии - 400, по 382 в Нидерландах и Великобритании. В России подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусом.



