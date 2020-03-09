Sohu: США копируют военные технологии России

Аналитики китайского издания Sohu считают, что США копируют военные технологии России, тем самым сокращая свои расходы на научно-исследовательские работы.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предполагают огромные финансовые расходы. К тому же, на их проведение уходит немало времени. Поэтому в современном мире нередко государства идут на то, чтобы заимствовать чужие технологии. Китайские журналисты отмечают, что бизнес-модель американских предприятий ОПК предполагает использование чужих технологий.

«В 2019 году армия США предложила концепцию будущего ударного разведывательного вертолета (FARA). Эта машина позиционируется как уникальная разработка американских инженеров, однако это утверждение не соответствует действительности», – утверждают аналитики Sohu.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что разработчики новейшего американского вертолета позаимствовали технологии одного из российских конструкторских бюро. Эксперты указали на схожесть технологий американского вертолета с технологиями, применяемыми в российских ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ка-50 «Черная акула».

В частности, в американском вертолете конструкторы уменьшили расстояние между винтами, тем самым снизив вес боевой машины. Добиться этого удалось за счет коаксиальной системы, которая уже много лет применяется при создании российских военных вертолетов.

Позаимствовали американские производители и ряд решений, применяемых в советском палубном самолете вертикального/короткого взлета и посадки Як-141, при создании истребителя F-35.

«США активно копируют старые советские технологии, а также подворовывают современные российские решения. При этом стоимость «новых» американских истребителей и вертолетов в три раза больше старых», – отмечают авторы публикации.