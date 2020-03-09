В странах Персидского залива запрещают кальяны из-за коронавируса

Сегодня, 01:41

Сергей Кузнецов

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В странах Персидского залива запрещают кальяны из-за коронавируса

В странах Персидского залива вводится всё больше запретов в публичном пространстве из-за коронавируса. Так, в Катаре МОЗ запретил кальяны в заведениях общественного питания. Накануне кальяны были запрещены в Кувейте.

Министерство запретило собственникам ресторанов предлагать кальяны клиентам, те кто нарушит этот запрет, будут наказаны в административном порядке (РИА Новости).

Кальян чрезвычайно популярен на Ближнем Востоке, в том числе в странах Персидского залива. Курение кальяна регламентируется: оно разрешено только в специальных залах с хорошей вентиляцией. На кальяны надеваются одноразовые пластиковые наконечники, но в министерстве считают, что они не могут быть препятствием для вирусов. Сейчас в Катаре 18 заболевших, и, как и на всем Ближнем Востоке, это шииты, прибывшие из Ирана.

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коронавирус Персидский залив кальян

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