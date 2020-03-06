Ученые раскрыли, как коронавирус может маскироваться под другую болезнь

Ученые из Сингапура обнаружили новые симптомы, которые могут проявиться при заражении коронавирусом COVID-19. Они сообщили, что симптоматика может быть смазанной и создавать ложную картину о наличии у больного лихорадки тенге.

Коронавирус, который, как сообщалось ранее, подвергся 149 мутациям, может успешно маскироваться под другие заболевания, сообщает «МК» со ссылкой на газету The Straits Times. Проведенное учеными исследование продемонстрировало, что кроме повышенной температуры у зараженного человека может присутствовать и такой характерный для лихорадки денге признак, как зудящая сыпь. При этом, подчеркивают исследователи, у больного могут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы – насморк, кашель и боль в горле.

Однако и это еще не все. Ученые указывают, что могут наблюдаться проблемы и в лабораторной диагностике коронавируса. В частности, в некоторых случаях лабораторные исследования могут показывать ложноположительные результаты на денге.

Заметим, что ученые из Сингапура озаботились этой проблемой в первую очередь потому, что именно в этой стране регистрируется огромное количество случаев тропической лихорадки. К примеру, только в 2020 году количество больных перевалило за 3,6 тысяч.

Ученые обратились с призывом к медикам со всей серьезностью подходить к проведению диагностики на коронавирус, поскольку неверное лечение может только усугубить ситуацию.

По последним данным, количество погибших от коронавируса в мире уже перевалило за 4 тысячи (4026 смертей). Всего в мире зафиксировано 114 тысяч заражения.