В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

Сегодня, 19:26

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

В субботу в американском штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Местные жители впали в панику. Они скупают антисептики, предметы первой необходимости и питьевую воду. На обычно многолюдной площади Таймс-сквер почти нет людей.

В дефиците не только антисептики, но и лекарства, питьевая вода, маски, и туалетная бумага. Жители беспокоятся, что в случае реальной эпидемии магазины будут закрыты, или не хватит товаров на всех. В крупнейших сетях аптек уже закончились антисептики. В продуктовых магазинах заканчивается рис.

Местный житель пожаловался Интерфаксу, что женщина перед ним в очереди "накупила термометров на 2000 долларов". Подобного ажиотажа в магазинах не было даже в период распродаж перед Рождеством.

Главный хирург США попытался успокоить граждан, заявляя, что у большинства заболевших коронавирусом - только легкие симптомы, не угрожающие жизни.

 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!
коронавирус США паника карантин

Лента

В Минске надеются быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Сегодня, 20:07

Европейские биржи обрушились после обвала цен на нефть

Сегодня, 20:04

Власти Китая сообщили, что под завалами рухнувшего отеля-карантина осталось 22 человека

Сегодня, 19:59

Глава МЧС Ирана заразился коронавирусом

Сегодня, 19:41

Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Сегодня, 19:32

В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

Сегодня, 19:26

Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Сегодня, 18:06

Журналисты китайского Sohu восхитились старинными русскими самоварами

6-03-2020, 12:34

Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США

5-03-2020, 22:10

В ВОЗ прогнозируют вспышку коронавируса на Украине

5-03-2020, 09:40

Коронавирус: Палата представителей Нигерии приостановит свою деятельность на две недели

4-03-2020, 00:32

Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию

2-03-2020, 14:53

Сирийские СМИ сообщили о неизвестных взрывах на авиабазе Хмеймим

1-03-2020, 17:40

Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране

1-03-2020, 01:14

В Ватикане назвали фейковыми новости о том, что Папа Римский заболел коронавирусом

1-03-2020, 00:59

Турецкие дроны вновь атаковали солдат ЛНА

29-02-2020, 23:32

В ВОЗ предупредили, что молитвы и амулеты от коронавируса не защитят

29-02-2020, 18:09

Экс-президент Польши призвал «сотрясти» Запад дружбой с Россией

29-02-2020, 10:47

Токио не намерен отменять Олимпиаду из-за коронавируса

29-02-2020, 09:25

Киев отказался праздновать 9 мая

29-02-2020, 08:37

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров