В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

В субботу в американском штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Местные жители впали в панику. Они скупают антисептики, предметы первой необходимости и питьевую воду. На обычно многолюдной площади Таймс-сквер почти нет людей.

В дефиците не только антисептики, но и лекарства, питьевая вода, маски, и туалетная бумага. Жители беспокоятся, что в случае реальной эпидемии магазины будут закрыты, или не хватит товаров на всех. В крупнейших сетях аптек уже закончились антисептики. В продуктовых магазинах заканчивается рис.

Местный житель пожаловался Интерфаксу , что женщина перед ним в очереди "накупила термометров на 2000 долларов". Подобного ажиотажа в магазинах не было даже в период распродаж перед Рождеством.

Главный хирург США попытался успокоить граждан, заявляя, что у большинства заболевших коронавирусом - только легкие симптомы, не угрожающие жизни.