Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Факт начала наступательных действий боевиков на позиции ЛНА зафиксирован арабским информационным агентством Аlmashhad libya. Сообщается, что бои идут на направлениях аль-Вишка и Абу Курайн.

Боевики используют тяжелую артиллерию при ведении боевых действий на упомянутых территориях (к югу-востоку от Мисураты). Известно, что боевики развернули масштабное наступление, чтобы рассредоточить силы Халифы Хафтара по линии фронта. Затем они намерены совершить прорыв на земли, находящиеся под контролем ЛНА.

28 февраля глава так называемого «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башага открыто сообщил о начале наступления подконтрольных им бандформирований на позиции сил ЛНА на южных окраинах Триполи. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу February.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — сообщил он.

Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в беседе с журналистами рассказал о полномасштабном наступлении террористов на позиции армии Халифы Хафтара. Планы и действия боевиков подтверждаются полученными разведданными, подчеркнул офицер. Мисмари отметил, что, несмотря на действия противника, ЛНА продолжает соблюдать режим тишины.

Террористы так называемого ПНС Ливии игнорируют режим прекращения огня. Они пользуются покровительством Турции. Анкара поставляет террористам боевиков, боеприпасы и вооружение. Экстремисты ПНС Ливии вместе с турецкими интервентами не чураются грязных методов ведения войны – они стреляют из-за спин мирных ливийцев. Делается это затем, чтобы спровоцировать противника на ответный огонь, а затем обвинить в жертвах среди мирного населения.