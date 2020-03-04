Журналисты китайского Sohu восхитились старинными русскими самоварами

Китайское издание Sohu регулярно знакомит своих читателей с российскими традициями. В новой публикации журналисты восхитились старинными русскими самоварами.

Невзирая на то, что существует много современных девайсов, позволяющих быстро вскипятить воду и заварить чай, самовары не утрачивают своих позиций и продолжают оставаться гордостью российского народа.

Sohu делает экскурс в историю. Первое упоминание о странном водонагревателе датируется 1740 годом. Именно тогда медный самовар был изготовлен на уральском заводе семьи Демидовых в городе Суксун. Хотя многие люди, в том числе и россияне, ошибочно считают, что родиной самоваров является Тула. Издание даже популярную поговорку приводит - в этот город со своим самоваром ездить нельзя. Хотя, конечно же, это лишь фразеологизм, обозначающий бессмысленную затею.

Китайские журналисты, воспевая оду самоварам, обратили внимание на то, как бережно в России обращались с самоварами - начищали их до блеска и отшлифовывали, чтобы те буквально сияли.

Для полировки использовался песок, печная зола и даже битые кирпичи, указывает «Политическая Россия» в переводе статьи с китайского.

Что же касается самого дорогого самовара, его изготовили в мастерской Карла Фаберже в период между 1899-1908 годами. На аукционе Сотбис он ушел с молотка за 274 тысячи 400 фунтов (порядка 23,5 миллиона рублей).

Это был самовар из серебра с золотым напылением под именем «Леший». Этот предмет искусства был вывезен из России после революции и только в 2004 году, когда его выкупил частный коллекционер, вернулся в Россию.