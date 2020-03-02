Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США

Сегодня, 22:10

Сергей Нилов

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Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США
Фото: Из открытых источников

Командующий Корпусом стражей исламской революции (эта элитная часть ВС Ирана сокращенно называется КСИР) Хосейн Салами допускает, что новый коронавирус является биологическим оружием США, направленным на Китай и Иран. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространенным сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны», - говорит Салами.

Напомним, о вспышке нового коронавируса, который вызывает тяжелую форму вирусной пневмонии, КНР проинформировал ВОЗ 31 декабря 2019 года. Очагом распространения заболевания стал город Ухань. Болезнь очень быстро распространилась по миру и на сегодня случаи заражения зафиксированы в 73 странах мира и на всех континентах, кроме Антарктиды. 

За пределами Китая крупнейшими очагами распространения заболевания стали Италия, Южная Корея и Иран.

Напомним, ранее ученые по результатам своего исследования рассказали, что коронавирус разделился на два типа, один из которых отличается особой агрессивностью.

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