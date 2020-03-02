Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США

Командующий Корпусом стражей исламской революции (эта элитная часть ВС Ирана сокращенно называется КСИР) Хосейн Салами допускает, что новый коронавирус является биологическим оружием США, направленным на Китай и Иран. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространенным сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны», - говорит Салами.

Напомним, о вспышке нового коронавируса, который вызывает тяжелую форму вирусной пневмонии, КНР проинформировал ВОЗ 31 декабря 2019 года. Очагом распространения заболевания стал город Ухань. Болезнь очень быстро распространилась по миру и на сегодня случаи заражения зафиксированы в 73 странах мира и на всех континентах, кроме Антарктиды.

За пределами Китая крупнейшими очагами распространения заболевания стали Италия, Южная Корея и Иран.

Напомним, ранее ученые по результатам своего исследования рассказали, что коронавирус разделился на два типа, один из которых отличается особой агрессивностью.