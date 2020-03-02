В ВОЗ прогнозируют вспышку коронавируса на Украине

Сегодня, 09:40
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заражения новым видом коронавируса на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве в среду заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт.
В минувший вторник Минздрав Украины оповестил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Возбудитель обнаружен у мужчины, который на днях вернулся с отдыха в Италии, где находился вместе с женой. Супруги после возвращения на Родину самоизолировались, но спустя несколько дней у жителя Черновицкой области проявились симптомы коронавируса и он обратился к семейному врачу. Мужчина был госпитализирован.
В ВОЗ считают, что это только начало и Украину ожидает крупная эпидемия.
На утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88 процентов из них пришлись на последнюю неделю.
Напомним, китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Эпицентром стал город Ухань (провинция Хубэй).
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила заболеванию официальное название – COVID-19.
По состоянии на сейчас болезнь унесла уже жизни 2981 человека и успела распространиться на 72 страны. За пределами Китая количество заразившихся коронавирусом перешагнуло за 10 тысяч, умерли более 160 человек.
Сегодня, 09:40
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