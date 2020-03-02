В ВОЗ прогнозируют вспышку коронавируса на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заражения новым видом коронавируса на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве в среду заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт.

В минувший вторник Минздрав Украины оповестил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Возбудитель обнаружен у мужчины, который на днях вернулся с отдыха в Италии, где находился вместе с женой. Супруги после возвращения на Родину самоизолировались, но спустя несколько дней у жителя Черновицкой области проявились симптомы коронавируса и он обратился к семейному врачу. Мужчина был госпитализирован.

В ВОЗ считают, что это только начало и Украину ожидает крупная эпидемия.

«Существует большая вероятность того, что мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», - заявил Хабихт, подчеркнув, что случай выявления коронавируса в стране не был чем-то внезапным, ведь болезнь уже распространилась по всей территории Европы.

На утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88 процентов из них пришлись на последнюю неделю.

Напомним, китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Эпицентром стал город Ухань (провинция Хубэй).

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила заболеванию официальное название – COVID-19.

По состоянии на сейчас болезнь унесла уже жизни 2981 человека и успела распространиться на 72 страны. За пределами Китая количество заразившихся коронавирусом перешагнуло за 10 тысяч, умерли более 160 человек.