Коронавирус: Палата представителей Нигерии приостановит свою деятельность на две недели

Сегодня, 00:32

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Коронавирус: Палата представителей Нигерии приостановит свою деятельность на две недели
Палата представителей Нигерии | Фото: today.ng

Палата представителей Нигерии приняла решение сделать двухнедельный перерыв, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает today.ng.

Нигерия зарегистрировала свой первый случай заболевания коронавирусом после того, как у итальянского гражданина, прибывшего в Лагос из Милана, был получен положительный результат теста на вирус, сообщило в минувший четверг Федеральное Министерство Здравоохранения Нигерии.

Еще несколько человек, которые подозревались в контактах с итальянцем, были помещены в карантин.

Законодатели приняли это решение во вторник, приняв вклад лидера меньшинства Ндуди Элюмелу.


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