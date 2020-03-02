Коронавирус: Палата представителей Нигерии приостановит свою деятельность на две недели

Палата представителей Нигерии приняла решение сделать двухнедельный перерыв, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает today.ng.

Нигерия зарегистрировала свой первый случай заболевания коронавирусом после того, как у итальянского гражданина, прибывшего в Лагос из Милана, был получен положительный результат теста на вирус, сообщило в минувший четверг Федеральное Министерство Здравоохранения Нигерии.

Еще несколько человек, которые подозревались в контактах с итальянцем, были помещены в карантин.

Законодатели приняли это решение во вторник, приняв вклад лидера меньшинства Ндуди Элюмелу.



