Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию

Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в минувшее воскресенье, первого марта, прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Полет Ту-154Б-2 совершали через воздушное пространство Турции, он прошел беспрепятственно.

По информации «Интерфакс», самолеты с бортовыми номерами RA-85426 и RA-85586 вылет совершили в подмосковного аэродрома Чкаловский.

Ранее сообщалось об уничтожении турецкими военными двух сирийских фронтовых бомбардировщиков Су-24. Это было сделано уже после того, как в Идлибе в небе над Саракибом был сбит ударный турецкий беспилотник типа Anka-S.

К слову, военкоры видят сейчас главную проблему именно в ударных беспилотных летательных аппаратах. Они принялись поражать даже одиночные цели, в том числе автомобили и бронетехнику сирийской армии.

Напомним, ситуация в Идлибе, где идут бои между армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками, обострилась на минувшей неделе, когда в результате удара Сирии были убиты 36 турецких военных.

Россия направила в Сирию через проливы Босфор и Дарданеллы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", в оснащение которых входит высокоточное оружие - ракетные комплексы "Калибр-НК", а также большой десантный корабль "Орск".