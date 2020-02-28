Турецкие дроны вновь атаковали солдат ЛНА

Вчера, 23:32

Наталья Жданова

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Турецкие дроны вновь атаковали солдат ЛНА
ЛНА сбили турецкие БПЛА | Фото: twitter.com @MstrMax11

Стало известно, что Турецкие БПЛА произвели очередную атаку на бойцов Ливийской национальной армии.

Силы противовоздушной обороны ЛНА успешно сбили турецкий дрон, который осуществлял разведку в небе над ливийской столицей Триполи. Также в сообщении говорится, что солдаты Халифы Хафтара успешно «посадили» другой турецкий беспилотник в районе аль-Вишка.

Про ещё один турецкий БПЛА, вылетевший из города аз-Завия, стало известно из сообщения ливийских пользователей Facebook.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о противостоянии сил ЛНА крупнейшей с апреля 2019 года воздушной атаке, которая произошла в минувшую пятницу. Со слов Мабрука аль-Газви, занимающего должность командира штаба Западного командования Ливийской национальной армией, силы противника использовали шесть турецких дронов.

Подчеркнём, что Анкара по-прежнему продолжает поставлять боевикам нелегитимного Правительства национального согласия Ливии оружие и боеприпасы, нарушая тем самым эмбарго на поставку оружия, введенное ООН в 2011 году. Более того, Турция открыто поддерживает террористический режим «премьер-министра» Файеза Сарраджа, направляя в Триполи сирийских боевиков для оказания поддержки ПНС.

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