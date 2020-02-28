В Ватикане назвали фейковыми новости о том, что Папа Римский заболел коронавирусом

Сегодня, 00:59

Сергей Нилов

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В Ватикане назвали фейковыми новости о том, что Папа Римский заболел коронавирусом
Фото: Из открытых источников

Новости о том, что Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на службу печати Святого престола.

«Это очень большой фейк», - прокомментировали распространенную СМИ информацию о заражении понтифика и его приближенных коронавирусом COVID-2019.

Ранее издание MCM News, ссылаясь на заявление официального представителя Ватикана, сообщило о том, что у Папы Римского Франциска и двоих его помощников сделанные на коронавирус тесты показали положительные результаты.

Якобы по этой причине их поместили на карантин. 

Указывалось также, что несколько последних дней Папа испытывает недомогание и по этой причине отменил несколько важных аудиенцией.

Возможно, появлению слухов поспособствовала напряженная ситуация с распространением коронавируса в Италии, где и расположен Ватикан. 

Напомним, именно эта страна лидирует в Европе по темпам распространения болезни. В данный момент в стране зафиксировано уже 1049 случаев заражения, 29 человек умерли.

В службе печати Святого престола попросили журналистов воздерживаться от распространения подобной информации, но уточнили, что в воскресенье 83-летний понтифик выступит на площади Святого Петра с традиционной проповедью.

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