Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране

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Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ даже был вынужден записать специальное обращение к народу, в котором просил не поддаваться панике и не создавать искусственно дефицит.
В социальных сетях кто-то запустил слух о том, что Япония в ближайшее время столкнется с острым дефицитом туалетной бумаги, так как ее производят из того же сырья, что и медицинские маски. А с ними в стране восходящего Солнца уже давно напряг. Авторы постов также утверждали, что это сырье скоро закончится.
В результате японцы буквально за сутки опустошили прилавки магазинов, где еще совсем недавно целыми стопками была выложена туалетная бумага разных видов.
В каком-то магазине додумались продавать в одни руки не более одного рулона туалетной бумаги, но и там товар также закончился. Сейчас в стране купить этот необходимый товар почти невозможно, отмечает «Российская газета».
Повышенным спросом также пользуются кусковое мыло, антибактериальные гели и дезинфицирующие средства.
Напомним, в стране продолжает распространяться новый вид коронавируса. Количество заразившихся уже 945 человек в 23 префектурах страны.
Сегодня, 01:14
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