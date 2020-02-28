Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране

Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ даже был вынужден записать специальное обращение к народу, в котором просил не поддаваться панике и не создавать искусственно дефицит.

В социальных сетях кто-то запустил слух о том, что Япония в ближайшее время столкнется с острым дефицитом туалетной бумаги, так как ее производят из того же сырья, что и медицинские маски. А с ними в стране восходящего Солнца уже давно напряг. Авторы постов также утверждали, что это сырье скоро закончится.

В результате японцы буквально за сутки опустошили прилавки магазинов, где еще совсем недавно целыми стопками была выложена туалетная бумага разных видов.

В каком-то магазине додумались продавать в одни руки не более одного рулона туалетной бумаги, но и там товар также закончился. Сейчас в стране купить этот необходимый товар почти невозможно, отмечает «Российская газета».

Повышенным спросом также пользуются кусковое мыло, антибактериальные гели и дезинфицирующие средства.

«Распространяются слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью. Прошу вас без паники делать покупки, так как в стране имеются необходимые запасы», - вынужден был обратиться к японцам Синдзо Абэ, Премьер-министр Японии.

Напомним, в стране продолжает распространяться новый вид коронавируса. Количество заразившихся уже 945 человек в 23 префектурах страны.