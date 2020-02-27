В ВОЗ предупредили, что молитвы и амулеты от коронавируса не защитят

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Во Всемирной организации здравоохранения призвали не полагаться на амулеты и молитвы, которые бы могли защитить от китайского коронавируса, стремительно распространяющегося по миру.
Он также привел рекомендации ВОЗ по защите от коронавируса. По словам Язаревича, лучший способ защититься - тщательно соблюдать личную гигиену. Организация советует как можно чаще мыть руки и обрабатывать их средствами с содержанием спирта.
При кашле и чихании надо прикрывать рот и нос салфетками либо сгибом локтя. После этого салфетку следует утилизировать в мусорном контейнере с крышкой, а руки тут же вымыть с мылом или обработать антисептиком.
В ВОЗ также рекомендуют не притрагиваться руками к глазам, рту, носу - да и вообще к лицу.
От людей, которые кашляют или чихают, желательно держаться на расстоянии не менее одного метра.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания необходимо как можно быстрее обратиться к врачам.
Напомним, о вспышке коронавируса в провинции Хубэй власти Китая заявили 31 декабря прошлого года.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила вирусу официальное название - COVID-19.
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