В ВОЗ предупредили, что молитвы и амулеты от коронавируса не защитят

Сегодня, 18:09

Сергей Нилов

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В ВОЗ предупредили, что молитвы и амулеты от коронавируса не защитят
Фото: Из открытых источников

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не полагаться на амулеты и молитвы, которые бы могли защитить от китайского коронавируса, стремительно распространяющегося по миру.

«Это не подкреплено доказательствами», - отвечая на вопрос корреспондентов РИА Новости о том, можно ли защититься молитвой от новой напасти, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Он также привел рекомендации ВОЗ по защите от коронавируса. По словам Язаревича, лучший способ защититься - тщательно соблюдать личную гигиену. Организация советует как можно чаще мыть руки и обрабатывать их средствами с содержанием спирта. 

При кашле и чихании надо прикрывать рот и нос салфетками либо сгибом локтя. После этого салфетку следует утилизировать в мусорном контейнере с крышкой, а руки тут же вымыть с мылом или обработать антисептиком.

В ВОЗ также рекомендуют не притрагиваться руками к глазам, рту, носу - да и вообще к лицу.

От людей, которые кашляют или чихают, желательно держаться на расстоянии не менее одного метра. 

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания необходимо как можно быстрее обратиться к врачам.

Напомним, о вспышке коронавируса в провинции Хубэй власти Китая заявили 31 декабря прошлого года. 

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила вирусу официальное название - COVID-19.

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