Варшаве пора заканчивать враждовать с Москвой, время раздела границ уже в прошлом. Вражда выгодна Западу, который использует ее в своих целях. А Польше нужно созидание. Наладить отношения с Россией стоит даже ради того, что посмотреть, как это обстоятельство «сотрясет» западное сообщество, считает Лех Валенса.

«Я уже давно говорил, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», – цитирует канал « 360 » экс-президента Польши.

Кроме того, дружба с Москвой нанесет приличный удар по Западу и в первую очередь по США, которые используют «наши разногласия» исключительно в своих целях – поддержания статуса мирового лидера. При этом, по мнению Валенсы, первой руку должна протянуть Россия, как более мощная держава.

Ранее экс-президент призывал не забывать, что заключенных из Освенцима освободили советские воины.