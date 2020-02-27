Экс-президент Польши призвал «сотрясти» Запад дружбой с Россией

Сегодня, 10:47

Александр Зуев

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Экс-президент Польши призвал «сотрясти» Запад дружбой с Россией

Варшаве пора заканчивать враждовать с Москвой, время раздела границ уже в прошлом. Вражда выгодна Западу, который использует ее в своих целях. А Польше нужно созидание. Наладить отношения с Россией стоит даже ради того, что посмотреть, как это обстоятельство «сотрясет» западное сообщество, считает Лех Валенса. 

«Я уже давно говорил, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», – цитирует канал «360» экс-президента Польши. 

Кроме того, дружба с Москвой нанесет приличный удар по Западу и в первую очередь по США, которые используют «наши разногласия» исключительно в своих целях – поддержания статуса мирового лидера. При этом, по мнению Валенсы, первой руку должна протянуть Россия, как более мощная держава.  

Ранее экс-президент призывал не забывать, что заключенных из Освенцима освободили советские воины.

Польша Лех Валенса Россия

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