Токио не намерен отменять Олимпиаду из-за коронавируса

Сегодня, 09:25

Александр Зуев

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Токио не намерен отменять Олимпиаду из-за коронавируса

У официального Токио нет планов отменять или переносить летние Олимпийские игры из-за распространения по миру нового вируса. Они начнутся, как и было определено заранее, 24 июля. Эту уверенность также разделяют в олимпийском комитете. 

«Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять решение об отмене игр. Таких мыслей вообще нет», – цитирует «Рейтер» заместителя гендиректора Бюро подготовки «Токио-2020» Кацуры Эне. 

Таким образом она прокомментировала информацию СМИ о том, что Токио намерен отложить игры на полгода. 

Японцы уже потратили на подготовку «Токио-2020» около $12 млрд. и годы интенсивного труда, поэтому не считают возможным отступать от графика либо просить о переносе игр в другую страну. 

Вместе с тем, по данным агентства, Бюро рассматривает возможность сократить эстафету Олимпийского огня, кроме того, в настоящее время отменены практически все спортивные состязания. 

Издание напоминает, что в Японии зарегистрировано 200 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей.

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