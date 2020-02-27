Киев отказался праздновать 9 мая

Сегодня, 08:37

Александр Зуев

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Киев отказался праздновать 9 мая

Украина, как известно, это Европа, а в Европе день Победы не празднуют. Европейцы разобрались в причинах начала Второй мировой и простили друг друга. Украинский народ тоже к этому готов, и именно в этом заключается торжество, считает глава МИД страны. 

«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», – сказал каналу «Украина 24» министр иностранных дел республики Вадим Пристайко. 

Недавно в Кремле сообщили, что направят Зеленскому приглашение на торжества в честь Великой Победы, которые состоятся в Москве. Там отметили, что рады всем гостям, кто хранит и чтит память освободителей мира от фашизма. 

Украина в последние годы предпочитает западный образец празднования Дня Победы. Это, скорее, не празднование, а памятные мероприятия, проводимые 8 мая. Вместе с тем 9 мая остается в списке официальных украинских праздников, однако торжеств на официальном уровне в этот день не проводится.

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