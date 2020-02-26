В Триполи армия ПНС снова обстреляла позиции ЛНА, нарушив перемирие

Сегодня, 21:12

Наталья Жданова

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В Триполи армия ПНС снова обстреляла позиции ЛНА, нарушив перемирие
В Триполи армия ПНС снова обстреляла позиции ЛНА | Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что стороны ливийского конфликта договорились о перемирии, режим прекращения огня соблюдает только ЛНА. Силы ПНС уже неоднократно его нарушали, обстреливая позиции Ливийской национальной армии.

Накануне опять была стрельба со стороны ПНС. Местные жители стали невольными очевидцами событий и поделились в соцсетях информацией о случившемся.  Пользователи Твиттера сообщили, что армия наемников и террористов ПНС нанесла мощный удар по силам ЛНА возле Триполи.

На юге ливийской столицы на улице аль-Мутабат джихадистами был уничтожен БМП. На улице аль-Халятат радикальные исламисты подорвали танк ЛНА. Помимо этого, при обстреле снаряды ПНС угодили в военный склад, расположенный в окрестностях Каср бен Гашира.

Боевики ПНС используют для провокаций современное тяжелое вооружение, задействуют боевую технику. Из-за этого сильно подвергаются смертельной опасности рядовые граждане.

Во время последнего обстрела в Триполи в районе ар-Раваджих погибла мирная семья. Представитель ЛНА Ахмад Мисмари выступил с жестким требованием к террористам прекратить обстрелы жилых кварталов.

Ливия Ливийский конфликт ЛНА ПНС

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В Триполи армия ПНС снова обстреляла позиции ЛНА, нарушив перемирие

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