Россия увеличила продажи золота в Британию в 11 раз

Сегодня, 17:08

Александр Зуев

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Россия увеличила продажи золота в Британию в 11 раз

В прошлом году, согласно данным РБК, Россия рекордно нарастила продажи золота в Британию. Увеличить экспортные объемы драгметалла помогли опасения Лондона, связанные с выходом из ЕС, а также его стремление оставаться всемирным центром хранения и торговли золотом. 

«Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию – более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. В физическом выражении экспорт золота в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 тонн», – говорится в материале. 

Почти всё золото было передано в слитках. Учитывая британский стандарт (вес одного слитка 12,5 кг), в Лондон было поставлено порядка 9 тысяч слитков.  

Британский экспорт в прошлом году составил львиную долю от всех зарубежных поставок – около 93%. Всего же Россия продала золота на $5,75 млрд. Для сравнения, в 2018-м – всего лишь на $706 млн. В общей сложности золото, включая Британию, экспортировалось в 13 стран, в том числе в Швейцарию.

Россия Британия золото

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Россия увеличила продажи золота в Британию в 11 раз

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