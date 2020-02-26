В Одессе подсудимый взял в заложники судью, угрожая взорвать гранату

Доставленный из СИЗО в одесский суд Владислав Гарькавый, после того как его закрыли в клетке в зале заседаний, достал гранату, выдернул чеку и потребовал привести прокурора области, сообщает «Обозреватель ».

Гарькавый обвиняется в убийстве израильтянина осенью 2016 года.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», – заявил подсудимый.

После этого он разрешил эвакуировать из зала всех, кроме судьи и его помощников. На вопрос, откуда у подсудимого взялась граната, конвойные только пожимали плечами.

Переговоры длились около часа, затем Гарькавый сдался омоновцам. Грана оказалась муляжом. Тем не менее, против него возбудили второе уголовное дело за посягательство на жизнь судьи.