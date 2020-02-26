В Одессе подсудимый взял в заложники судью, угрожая взорвать гранату

Сегодня, 15:37

Александр Зуев

0

Image
В Одессе подсудимый взял в заложники судью, угрожая взорвать гранату

Доставленный из СИЗО в одесский суд Владислав Гарькавый, после того как его закрыли в клетке в зале заседаний, достал гранату, выдернул чеку и потребовал привести прокурора области, сообщает «Обозреватель». 

Гарькавый обвиняется в убийстве израильтянина осенью 2016 года. 

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», – заявил подсудимый. 

После этого он разрешил эвакуировать из зала всех, кроме судьи и его помощников. На вопрос, откуда у подсудимого взялась граната, конвойные только пожимали плечами. 

Переговоры длились около часа, затем Гарькавый сдался омоновцам. Грана оказалась муляжом. Тем не менее, против него возбудили второе уголовное дело за посягательство на жизнь судьи.

Украина суд заложники

Лента

В Одессе подсудимый взял в заложники судью, угрожая взорвать гранату

Сегодня, 15:37

Коронавирус добрался до Англии, Северной Ирландии и Уэльса

Сегодня, 13:58

В САР в освобожденном от террористов поселке обнаружен склад с турецкими боеприпасами

Сегодня, 09:55

Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Сегодня, 09:20

Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Сегодня, 08:47

Турция заявила о гибели 29 военных в Идлибе и признала врагом сирийскую армию

Сегодня, 08:22

Профессор Гарварда предрек заражение 70% жителей планеты коронавирусом

Вчера, 20:41

В Стамбуле задержали россиянку по подозрению в ввозе наркотиков 2 года назад

Вчера, 14:58

В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

Вчера, 12:20

Эксперт раскрыл, сколько людей может заразить больной коронавирусом

Вчера, 12:06

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

Вчера, 10:14

Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

Вчера, 09:45

Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Вчера, 07:43

Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

26-02-2020, 21:20

В Италии уже 12 человек умерли от китайского коронавируса

26-02-2020, 17:24

В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

26-02-2020, 16:44

Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

26-02-2020, 16:25

Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

26-02-2020, 15:16

Южная Корея подтвердила факт заражения коронавирусом американского военного

26-02-2020, 12:41

Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

26-02-2020, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle