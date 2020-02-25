Профессор Гарварда предрек заражение 70% жителей планеты коронавирусом

Новый коронавирус, невзирая на все старания властей Китая, сдержать не получится. В итоге он распространится по миру и может поразить до 70 процентов населения земного шара. Об этом заявил профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч во время беседы с корреспондентами американского журнала The Atlantic.

Сдерживание - это первый ответ на вспышку, говорит специалист. Но то, что сначала эпидемии демонстрирует Китай, выглядит неправдоподобно, а некоторые действия страны и вовсе неправильные.

Вспышка нового коронавируса в Ухане была зафиксирована еще в декабре. Ежедневно СМИ сообщали о случаях заражения - тогда еще единичных. Именно в декабре надо было сдерживать вспышку, но КНР этого не сделал. Мероприятия по сдерживанию начались только в январе - после того, как 31 декабря было сделано официальное заявление о новом штамме коронавируса.

Именно позднее изолирование зараженных районов привело к тому, что мы имеем сейчас - заболевание зафиксировано в 36 странах мира. И это, как все понимают, еще не предел.

Главным отличием нового коронавируса от атипичной пневмонии (SARS) и верблюжьего гриппа (MERS) является его долгая бессимптомность, говорит эпидемиолог.

«Коронавирус 2019-nCoV заразен во время бессимптомного инкубационного периода, который продолжается около двух недель. В течение этого времени носитель инфекции свободно распространяет ее, оставаясь вне подозрений медиков и не чувствуя проблем со здоровьем», - цитирует профессора «Спутник. Таджикистан».

Согласно прогнозу эпидемиолога, в ближайший год коронавирусом заболеет от 40 до 70 процентов населения Земли, а это порядка 3 - 5,3 миллиарда людей.

Профессор допускает, что многие перенесут коронавирус бессимптомно или же в легкой форме. Он уточнил, что для того, чтобы в стране началась масштабная эпидемия, достаточно 100-200 заразившихся.

Напомним, по состоянию на сегодня жертвами коронавируса стали почти три тысячи человек.