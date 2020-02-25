В Стамбуле задержали россиянку по подозрению ввоза наркотиков 2 года назад

В четверг утром супружескую пару из России в стамбульском аэропорту встретили сотрудники местной полиции. После непродолжительной беседы женщину задержали. Оставшись один, муж сразу же позвонил в российское консульство.

Там пообещали разобраться и направить запросы во все компетентные органы. Позже в Генконсульстве сообщили, что, согласно тем данным, которые удалось получить, задержание является заранее спланированной операцией. Она проведена в рамках уголовного дела, возбужденного по факту 2-летней давности. Тогда подозреваемая якобы пыталась ввести на территорию Турции наркотики. Подробности уголовного дела турецкие правоохранители не сообщили.

Дипломаты остаются на связи с мужем задержанной россиянки. Ими предпринимаются меры для защиты прав гражданки РФ, пишет «Российская газета ».