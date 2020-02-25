В Стамбуле задержали россиянку по подозрению ввоза наркотиков 2 года назад

Сегодня, 14:58

Александр Зуев

0

Image
В Стамбуле задержали россиянку по подозрению ввоза наркотиков 2 года назад

В четверг утром супружескую пару из России в стамбульском аэропорту встретили сотрудники местной полиции. После непродолжительной беседы женщину задержали. Оставшись один, муж сразу же позвонил в российское консульство. 

Там пообещали разобраться и направить запросы во все компетентные органы. Позже в Генконсульстве сообщили, что, согласно тем данным, которые удалось получить, задержание является заранее спланированной операцией. Она проведена в рамках уголовного дела, возбужденного по факту 2-летней давности. Тогда подозреваемая якобы пыталась ввести на территорию Турции наркотики. Подробности уголовного дела турецкие правоохранители не сообщили. 

Дипломаты остаются на связи с мужем задержанной россиянки. Ими предпринимаются меры для защиты прав гражданки РФ, пишет «Российская газета».

Турция россиянка задержание

Лента

В Стамбуле задержали россиянку по подозрению ввоза наркотиков 2 года назад

Сегодня, 14:58

В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

Сегодня, 12:20

Эксперт раскрыл, сколько людей может заразить больной коронавирусом

Сегодня, 12:06

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

Сегодня, 10:14

Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

Сегодня, 09:45

Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Сегодня, 07:43

Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

Вчера, 21:20

В Италии уже 12 человек умерли от китайского коронавируса

Вчера, 17:24

В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

Вчера, 16:44

Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

Вчера, 16:25

Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

Вчера, 15:16

Южная Корея подтвердила факт заражения коронавирусом американского военного

Вчера, 12:41

Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

Вчера, 12:04

Против России введены новые и продлены старые санкции

Вчера, 08:27

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

25-02-2020, 18:05

Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

25-02-2020, 17:12

У китаянки коронавирус подтвердился после восьми отрицательных тестов

25-02-2020, 13:34

На Одессу обрушился шторм «Юля»

25-02-2020, 11:08

Во Вьетнаме впервые в мире трансплантировали кисть от живого донора

25-02-2020, 10:30

В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

25-02-2020, 09:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle