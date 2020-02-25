Эксперт раскрыл, сколько людей может заразить больной коронавирусом

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, что один больной новым коронавируса может заразить 2-3 людей. И именно этим, по его словам, обусловлена высокая скорость распространения заболевания как в Китае, так и в других странах мира.

«Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если отталкиваться от имеющихся к сему моменту статистических данных. Один зараженный, предположительно, может заразить от двух до трёх человек», — цитирует слова специалиста из КНР РИА Новости.

Более 2800 человек стали уже жертвами нового китайского коронавируса - информация приведена по состоянию на утро 27 февраля. Заразившихся уже свыше 82 тысяч, порядка 33 тысяч людей выздоровели. Ранее сообщалось, что медики будут отправлять их на карантин, так как имеются сведения о нескольких сотнях случаев повторного заражения.

Напомним, о вспышке нового коронавируса Китай заявил 31 декабря 2019 года. Тогда сообщалось только о 27 зараженных людях. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Новый коронавирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии, получил название COVID-19.