Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

Многолетнее преимущество США в военной сфере подорвано, благодаря стараниям России и Китая, целенаправленно усиливающих свои возможности и стремящихся к доминированию. При этом ВС США по-прежнему в состоянии сдерживать агрессию вероятного противника, защищать свою страну и оказывать помощь союзникам, а также вести боевые действия в любой точке мира, заявил генерал Мили, возглавляющий комитет начштабов ВС США.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», – цитирует генерала РИА Новости

Ранее озабоченность по поводу военных успехов России высказал на слушаниях в Конгрессе глава Пентагона Эспер. Он отметил, что обеспокоенность американских экспертов подтвердили недавние учения, на которых русские продемонстрировали возможности гиперзвукового оружия.