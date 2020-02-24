Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии обстреляли южные окраины ливийской столицы. Город оказался под огнем тяжелого вооружения. Об этом стало известно из официального аккаунта в Facebook пресс-секретаря Ливийской национальной армии.

Как заявляет представитель ЛНА, под ударом бандформирований оказались мирные граждане, проживающие в пригородах Триполи (населенные пункты Каср-бен-Гашир и Айн-Зара).

Боевики во главе с турками атакуют армию ЛНА и гражданское население при помощи тяжелого вооружения. Огонь ведется из нескольких точек в Триполи. Это не первый случай нападения незаконных бандформирований Сарраджа на жилые кварталы североафриканского государства.

Недавно редакция ФАН уже рассказывала о массированном обстреле Триполи. Тогда бандиты марионеточного «правительства» Ливии обстреляли четыре района ливийской столицы. Это считается нормой для сирийских наемников, которые постоянно совершают провокации против ЛНА, грабят и терроризируют мирное население при попустительстве ПНС.