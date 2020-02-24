Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

Сегодня, 21:20

Наталья Жданова

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Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи
Окраины Триполи | Фото: riafan.ru

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии обстреляли южные окраины ливийской столицы. Город оказался под огнем тяжелого вооружения. Об этом стало известно из официального аккаунта в Facebook пресс-секретаря Ливийской национальной армии.

Как заявляет представитель ЛНА, под ударом бандформирований оказались мирные граждане, проживающие в пригородах Триполи (населенные пункты Каср-бен-Гашир и Айн-Зара).

Боевики во главе с турками атакуют армию ЛНА и гражданское население при помощи тяжелого вооружения. Огонь ведется из нескольких точек в Триполи. Это не первый случай нападения незаконных бандформирований Сарраджа на жилые кварталы североафриканского государства.

Недавно редакция ФАН уже рассказывала о массированном обстреле Триполи. Тогда бандиты марионеточного «правительства» Ливии обстреляли четыре района ливийской столицы. Это считается нормой для сирийских наемников, которые постоянно совершают провокации против ЛНА, грабят и терроризируют мирное население при попустительстве ПНС.

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Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

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