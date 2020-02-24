В Италии уже 12 человек умерли от китайского коронавируса

В Италии от нового китайского коронавируса сегодня, 26 февраля, умер уже 12-ый человек. Об этом сообщает местная газета la Repubblica.

Отмечается, что смерть пациента, которому диагностировали новую коронавирусную инфекцию, была зафиксирована в Эмилии-Романьи. До этого жертвами коронавируса становились больные на севере Италии - в Ломбардии и Венето.

Известно, что 12-ым умершим от коронавируса стал 70-летний пенсионер, который постоянно проживал в Ломбардии.

В данный момент в Италии известно о 374 случаев заражения коронавирусом, среди них 6 - детей.

Статистика по миру удручающая.

Уже зафиксированы 80980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге уточнил, что коронавирус распространился в 33 страны мира. В Европе зараженные есть в 13 страх.

Как отметил Клюге, 96,5 процентов всех случаев заражения все же приходится на Китай.