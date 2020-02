Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

В сеть выложили видео, сделанное на территории сирийской провинции Идлиб, с иностранным террористом в главной роли. На кадрах видно, как мужчина, собрав вокруг себя детей, призывает их встать на путь джихада (вооруженную борьбу за веру).

Ролик был выложен в среду, 26 февраля, одним из Twitter-пользователей. В поле зрения камеры попал мужчина с микрофоном в руках, вокруг которого столпились облаченные в военную форму подростки 10-13 лет, пишет Лента.ру.

Foreign terrorist Ahmad Al Qa'qaa in Idlib, #SYRIA



Watch him give a speech to children (most of them foreigners)



He tells them: "You only die once, so might as well die in the path of jihad"



He's recruiting fighters on behalf of Turkey's Erdogan as FSA/HTS suffer huge losses pic.twitter.com/EcUaw21hWW