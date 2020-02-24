Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

Сегодня, 16:25

Сергей Нилов

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В сеть выложили видео, сделанное на территории сирийской провинции Идлиб, с иностранным террористом в главной роли. На кадрах видно, как мужчина, собрав вокруг себя детей, призывает их встать на путь джихада (вооруженную борьбу за веру).

Ролик был выложен в среду, 26 февраля, одним из Twitter-пользователей. В поле зрения камеры попал мужчина с микрофоном в руках, вокруг которого столпились облаченные в военную форму подростки 10-13 лет, пишет Лента.ру.

Террорист вещал, что человек может умирать только один раз, поэтому свою жизнь ему следует посвятить джихаду.

Как пишет «Лента», перед террористом стояла задача завербовать от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана новых бойцов для протурецких группировок, которые во время сражения с войсками Сирии в Идлибе несут огромные потери.

24 февраля стало известно об ожесточенном противостоянии правительственных сил и боевиков на территории провинции Идлиб. Оно произошло вскоре после атаки турецких военных позиций сирийской армии в Найрабе. Населенный пункт теперь находится под контролем боевиков.

В январе-феврале САР удалось занять половину Идлибской зоны деэскалации. Темпы продвижения возмутили турецкие власти. Эрдоган заявил, что если до конца этого месяца армия Сирии не будет выведена за линию постов, Турция развернет военную операцию.

Лента

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