Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

В среду в Киеве начал работу форум, посвященный 6-й годовщине «аннексии» полуострова Крым российскими властями. На его открытии выступил Зеленский, напомнивший, что в 2014 году в этот день на территории Крыма состоялся крупный митинг украинских патриотов, выступивших за неделимую страну.

«В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», – цитирует президента « Обозреватель ».

Он добавил, что восстановление контроля над полуостровом – это не просто мечта украинского населения, это – залог безопасного сосуществования на всей планете, возвращение людям потерянной веры в справедливость и международное законодательство.

Зеленский также выразил уверенность в том, что день, когда крымчане вернутся домой, обязательно наступит.