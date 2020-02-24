Против России введены новые и продлены старые санкции

Вашингтон ввел новые санкции против 13-ти предприятий и физлиц в РФ, КНР, Турции и Ираке. Основание для новых ограничений стал американский закон «о нераспространении», запрещающий передачу военных технологий иранским, северокорейским и сирийским властям, которые могли бы способствовать разработке оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Кто конкретно стал объектом новых санкций в России американская администрация не уточнила, передает РИА Новости .

Кроме того, Трамп заявил о продлении на год антироссийских санкций по Крыму. Объясняя причины продления, белый дом заявил, что Москва, как и ранее, представляет угрозу суверенитету Украины и «чрезвычайную угрозу» нацбезопасности США.