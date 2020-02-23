В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

Сегодня, 18:05

Александр Зуев

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В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

В Нью-Дели столкнулись в массовом побоище сторонники и противники поправок, внесенных в индийское законодательство о гражданстве. К настоящему времени, известно о 10-ти погибших и 150-ти раненых. Кроме того, получили травмы не менее 60 полицейских, сообщает Mumbai Mirror.

  

По данным газеты, ссылающейся на департамент полиции, сил для очистки города от протестующих выставлено достаточно. Уже задержаны зачинщики беспорядков, к которым будут приняты самые строгие меры. 

Как поясняет издание, беспорядки спровоцировали индийские мусульмане, посчитавшие поправки к закону о гражданстве дискриминационными. Дело в том, что внесенные изменения предполагают получение индийского гражданства по упрощенной схеме для беженцев из соседних стран, если те не являются мусульманами и бежали от притеснений. 

Мусульманское меньшинство (10% от 1,3 млрд. человек) считает, что поправки противоречат конституции светского государства, каковым считает себя Индия. Кроме того, они позволят заселить места компактного проживания мусульман в стране «иноверцами», что отрицательно скажется на интересах местного населения.  

Индия массовые беспорядки

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В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

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