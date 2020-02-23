Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

Сегодня, 17:12

Александр Зуев

0

Image
Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

Москва уже затянула Лукашенко в финансовый омут, и самостоятельно ему оттуда не выбраться. Он, правда, надеется, что Запад снова поможет ему кредитами, но это вряд ли – тем, кто не платежеспособен, денег, как правило, не дают. 

«Россия предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду Лукашенко к власти. Петля затягивается, и для Беларуси это плохо», – сказал Экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью M.News World

По его словам, теперь на Москву не действуют поцелуи Лукашенко и его фразы о прекрасной России. Россиянам больше нет нужды тянуть белорусского лидера в финансовую яму – он уже и так там. 

Шушкевич пояснил, что «съесть» Беларусь теперь очень просто: когда придет время отдавать долги, Лукшенко начнет распродавать республику. При этом политик уверен, что белорусский народ не хочет объединяться с Россией, он всегда стремился и продолжает стремиться к Европе.

Беларусь Станислав Шушкевич объединение с РФ

Лента

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

Сегодня, 18:05

Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

Сегодня, 17:12

У китаянки коронавирус подтвердился после восьми отрицательных тестов

Сегодня, 13:34

На Одессу обрушился шторм «Юля»

Сегодня, 11:08

Во Вьетнаме впервые в мире трансплантировали кисть от живого донора

Сегодня, 10:30

В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

Сегодня, 09:06

«Включая Путина»: сенаторы США требуют ввести новые санкции в отношении руководства РФ

Сегодня, 08:26

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Вчера, 15:14

Украинский Минздрав запретил передачи продуктов питания эвакуированным из КНР

Вчера, 09:48

С эсминцем Ross ВМС США в Черное море вошла турецкая подлодка

Вчера, 09:07

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

Вчера, 08:14

«Нулевой пациент»: китайцы снимают с себя вину за появление коронавируса

23-02-2020, 11:14

Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

23-02-2020, 10:28

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

23-02-2020, 09:52

В Киевской области разгорелся скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском

22-02-2020, 10:21

Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

22-02-2020, 08:49

Ливийский народ поддерживает политику Хафтара – доказано соцсетями

22-02-2020, 02:22

Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

21-02-2020, 17:10

В Германии беженец из Ирака изнасиловал свою учительницу немецкого языка

21-02-2020, 15:18

Финские СМИ в восторге от российского «пожирателя снега»

21-02-2020, 14:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle