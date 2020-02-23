Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

Москва уже затянула Лукашенко в финансовый омут, и самостоятельно ему оттуда не выбраться. Он, правда, надеется, что Запад снова поможет ему кредитами, но это вряд ли – тем, кто не платежеспособен, денег, как правило, не дают.

«Россия предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду Лукашенко к власти. Петля затягивается, и для Беларуси это плохо», – сказал Экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью M.News World

По его словам, теперь на Москву не действуют поцелуи Лукашенко и его фразы о прекрасной России. Россиянам больше нет нужды тянуть белорусского лидера в финансовую яму – он уже и так там.

Шушкевич пояснил, что «съесть» Беларусь теперь очень просто: когда придет время отдавать долги, Лукшенко начнет распродавать республику. При этом политик уверен, что белорусский народ не хочет объединяться с Россией, он всегда стремился и продолжает стремиться к Европе.