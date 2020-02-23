У китаянки коронавирус подтвердился после восьми отрицательных тестов

Сегодня, 13:34

Сергей Нилов

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У китаянки коронавирус подтвердился после восьми отрицательных тестов
Фото: Из открытых источников

В Китае у женщины обнаружили новый коронавирус только с девятой попытки. Восемь проведенных ранее тестов показали отрицательный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Хуаньцю шибао».

Фамилия 56-летней женщины Тан, она проживает в уезде Аньюэ, но уже довольно долго работает посудомойкой в отеле в городе Чунцин. Отмечается, что у одного из сотрудников заведения был выявлен коронавирус, поэтому администрация отеля приняла решение проверить всех.

Женщину на карантин поместили еще 2 февраля. По 23 февраля у нее восемь раз брали материал на анализ и проводили ПРЦ-тесты, с помощью которых можно было выявить коронавирус, но все они были отрицательными.

Определить, что у женщины Сovid-19, удалось лишь с девятого раза - после развернутого лабораторного исследования и клинических симптомов.

По последней информации, число жертв нового коронавируса уже достигло 2663 человек. Количество заболевших приближается к 80 тысячам, но 27 тысяч при этом уже выздоровели.

За пределами Китая количество заразившихся уже перевалило за 2 тысячи. Наиболее остро ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Италии.

Ученые и эксперты встревожены, так как в КНР уже более двухсот случаев повторного заболевания коронавирусом. При этом нет точных сведений о том, что это - повторное заражение либо рецидив болезни.

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